3 أسباب ترجح تشكيل حكومة يمينة بعد الانتخابات الإسرائيلية

الإثنين 2 مارس 2020

أكدت مصادر عبرية اليوم الإثنين، أن هناك 3 أسباب ترجح تشكيل حكومة يمينية بزعامة بنيامين نتانياهو بعد الانتخابات الثالثة التي تشهدها اليوم الإثنين. وأشارت صحيفة يديعوت أحرنوت إلى أن أول هذه الأسباب، الجانب السياسي، إذ تقف إسرائيل والمنطقة أمام فرصة تاريخية في وجود رئيس أمريكي محب لإسرائيل، وصاحب صفقة القرن التي تعتبر أفضل صفقة طُرحت حتى الآن على إسرائيل. وأكدت أنه ومع وجود بعض البنود المرفوضة في الخطة، إلا أن نتانياهو قادر على تحويل الخطة لصالح إسرائيل، خاصةً الجزء الأهم فيها بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة دون ربط ذلك بموافقة الفلسطينيين، على عكس غانتس الذي ربط تنفيذ الصفقة بموافقة الأوروبيين، ودول الشرق الأوسط، والفلسطينيين، ما يعني أن صفقة القرن في ظل حكومة يسار وسط ستذهب لمزبلة التاريخ. أما السبب الثاني فاقتصادي، إذ تمكن نتانياهو في عهده من تحسين الاقتصاد الإسرائيلي في ظل اعتماد سياسات مسؤولة، وفي ظل أزمة يواجهها الاقتصاد العالمي بسبب فيروس كورونا، من المفروض أن يكون هناك رئيس حكومة مسؤول وصاحب تجربة، علماً أن غانتس يفتقر للتجربة الاقتصادية باستثناء تجربة واحدة فاشلة. أما السبب الثالث، فقضائي، ذلك أن اسرائيل تقف اليوم على أعتاب الانقلاب، فالمستشار القانوني للحكومة والمحكمة العليا، تجاوزا صلاحياتهما بشكل واضح بالتدخل في قرارات السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبالتالي فإن نتانياهو الذي لا يستطيع أحد ابتزازه أو تهديده بتوجيه لائحة اتهام له، وهو الذي يجر أصلاً ثلاث لوائح اتهام، هو الوحيد القادر على إعادة دولة إسرائيل للحياة الطبيعية الديموقراطية.

