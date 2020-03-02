شكرا لقرائتكم خبر عن إيران: 66 وفاة بكورونا و1501 إصابة والان مع التفاصيل

الإثنين 2 مارس 2020 أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الإثنين، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد إلى 66، وعدد المصابين إلى 1501. وأعلنت الوزارة تسجيل 12 وفاة و523 إصابة جديدة في الساعات الـ24 الماضية. وأعلنت الوزارة، مغادرة 291 مصاباً المستشفيات بعد العلاج. وتتزامن أزمة تفشي كورونا في إيران مع الاستعداد للاحتفال بالعام الفارسي الجديد، الذي يبدأ في 20 مارس (آذار) الجاري. وقررت السلطات إغلاق المدارس، والجامعات، ودور العرض السينمائي، والمسارح.





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