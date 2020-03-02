شكرا لقرائتكم خبر عن دمشق تؤكد عزمها التصدي للعدوان التركي والان مع التفاصيل

الإثنين 2 مارس 2020 أكدت السلطات السورية اليوم الإثنين، عزمها التصدي بحزم "للعداون" التركي على أراضيها، غداة اعلان أنقرة بدء عملية عسكرية واسعة النطاق في محافظة إدلب حيث تنشر قواتها وتقدم الدعم للفصائل المقاتلة. وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين، وفق تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن بلاده "تؤكد العزم والتصميم على التصدي للعدوان التركي السافر بكل الحزم ووضع حد لكافة التدخلات التركية حفاظاً على سلامة ووحدة الأراضي السورية".





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