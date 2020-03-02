شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي: سماح تركيا بدخول المهاجرين لا يمكن أن يكون الحل والان مع التفاصيل

الإثنين 2 مارس 2020 أبدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير ليين، تعاطفها مع تركيا بسبب الصراع الدائر في سوريا، اليوم الإثنين، لكنها قالت إن قرار أنقرة السماح بدخول المهاجرين واللاجئين إلى أوروبا لا يمكن أن يكون الحل. وقالت في مؤتمر صحافي "أعترف بأن تركيا في وضع صعب فيما يتعلق باللاجئين والمهاجرين، لكن ما نراه الآن لا يمكن أن يكون الرد أو الحل".





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