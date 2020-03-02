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شكرا لقرائتكم خبر عن طالبان لن تشارك في محادثات بين الأفغان قبل الإفراج عن السجناء والان مع التفاصيل
الإثنين 2 مارس 2020
قال متحدث باسم حركة طالبان الأفغانية، اليوم الإثنين، إن الحركة لن تشارك في مفاوضات بين الأفغان حتى يتم الإفراج عن نحو خمسة آلاف من سجنائها. وقال المتحدث ذبيح الله مجاهد "إذا لم يتم الإفراج عن سجنائنا الخمسة آلاف - 100 أو مئتان أقل أو أكثر لا يهم- فلن تكون هناك مفاوضات بين الأفغان". وذكر اتفاق وقعته الولايات المتحدة وحركة طالبان في الدوحة يوم السبت بأنه سيتم الإفراج عن نحو خمسة آلاف سجين لطالبان بحلول العاشر من مارس (آذار) لكن الرئيس الأفغاني أشرف غني رفض هذا المطلب أمس الأحد.
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