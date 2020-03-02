إصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص الحي بعد هجوم لمستوطنين في شمال الضفة

الإثنين 2 مارس 2020

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم الإثنين، عند تصديهم لهجوم مستوطنين متطرفين مدعومين من قوات كبيرة من جيش الاحتلال على منطقة جبل العرمة قرب بلدة بيتا شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية في البلدة، بأن عشرات المستوطنين المتطرفين تحت حماية الجيش هاجموا المواطنين في منطقة جبل العرمة، قبل أن تندلع مواجهات عنيفة، أسفرت عن إصابة العشرات من الفلسطينيين. وأكدت مصادر من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها تعاملت مع عشرات الإصابات، بينها نحو 7 إصابات بالرصاص الحي، وعشرات أخرى بالرصاص المطاطي. وكانت مساجد بلدة بيتا دعت الفلسطينيين للتصدي منذ ساعات الفجر في جبل العرمة، لهجوم أعلن مستوطنون متطرفون منذ أيام نيتهم شنه.

