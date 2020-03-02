شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال جثة طفل مهاجر قبالة سواحل ليسبوس اليونانية والان مع التفاصيل

الإثنين 2 مارس 2020 أعلن خفر السواحل اليوناني اليوم الإثنين، انتشال جثة طفل، وإنقاذ 47 مهاجراً بعد انقلاب قاربهم قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية. وقال مسؤول في الشرطة، إن "1000 مهاجر على الأقل وصلوا إلى جزر شرق بحر إيجه اليونانية منذ صباح أمس الأحد".





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