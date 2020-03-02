شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الإسرائيلي ينتقد الحملة الانتخابية "القذرة" والان مع التفاصيل

الإثنين 2 مارس 2020 أدان الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين اليوم الإثنين، ما وصفه بحملة انتخابية "قذرة وبشعة". ونقل بيان بالإنجليزية عن ريفلين بعد الإدلاء بصوته في القدس: "لا نستحق حملة انتخابية أخرى قذرة وبغيضة مثل التي تنتهي اليوم، ولا نستحق الاضطراب الذي يبدو، وكأنه بلا نهاية". وأضاف "نستحق حكومة تعمل من أجلنا".





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الإسرائيلي ينتقد الحملة الانتخابية "القذرة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.