شكرا لقرائتكم خبر عن نتانياهو يدعو الإسرائيليين للتصويت رغم فيروس كورونا والان مع التفاصيل

الإثنين 2 مارس 2020 حض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الإسرائيليين اليوم الإثنين، على التوجه إلى مراكز الاقتراع رغم المخاوف المتزايدة من تفشي فيروس كورونا الجديد. وقال نتانياهو في تصريح بعد الإدلاء بصوته في القدس: "أخرجوا للتصويت". وأضاف "فيروس كورونا تحت السيطرة الكاملة، يمكن للناس الإدلاء بأصواتهم بثقة كاملة"، محذراً من "الأخبار الكاذبة" التي قد تثنيهم عن التوجه إلى مراكز الاقتراع. وأحصت إسرائيل 10 إصابات مؤكدة بالفيروس فضلاً عن فرض حجر صحي على أكثر من 5 آلاف شخص سافروا إلى بؤر للمرض.





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