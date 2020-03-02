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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مدير عام مديرية المكلا يلتقي ممثلي المؤسسة الطبية "FMF" لمناقشة أوضاع النازحين الجدد والان مع التفاصيل
الإثنين 2 مارس 2020
ناقش لقاء ضم المدير العام لمديرية مدينة المكلا العميد حسين هاشم الحامد مع ممثلي المؤسسة الطبية FMFالتابع لمشروع RRMلمناقشة اوضاع النازحين الجدد بالمديرية واستعراض بعض نشاطات المؤسسة داخل المدينة.
هذا واستمع المدير العام الحامد من مساعد ضابط المشروع ريدان بن علي الحاج لنبذة تعريفية حول مهام واختصاصات المؤسسة بعد اسناد لها مشروع الاستجابة الطارئة حيث تستهدف المؤسسة اللاجئين الجدد الواصلين لتوفير لهم المساعدات الطارئة الى ان يتم ادراجهم ضمن الاستهداف الدائم عبر المؤسسات والمنظمات المتخصصة.
واكد المدير العام الحامد على المؤسسات والمنظمات الانسانية تنسيق العمل بين السلطة المحلية وادارة اللجان المجتمعية ولجنة الاغاثة بالمديرية بعد اجراءات التحقق من اللاجئين المستقرين واستبدالهم باخرين اكثر حاجة لضمان الاستهداف الامثل للمنح المقدمة.
حضر اللقاء رئيس لجنة الاغاثة بالمديرية فؤاد باعقيل والمساعد اللوجستي لمشروع RRM صائل الصيعري والحاشد المجتمعي بالمكلا عهود باحميش.
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