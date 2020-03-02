صحيفة: أردوغان يقامر ويقدم على مغامرة كبرى بسوريا

الإثنين 2 مارس 2020

قالت صحيفة خليجية، "قد لا تكون أوهام بعض الساسة مجرد تخيلات سرعان ما تتبدد أمام الواقع ومتاهات السياسة، فالبعض خاصة من أولئك الذين يُصابون بجنون العظمة ويعتقدون أن من حقهم التعدي على غيرهم، قد يتمنون لو أنهم لم يتوهموا يوماً، لأن العودة إلى ما قبل نقطة البداية قد تكلف كثيراً دون أي نتيجة تذكر".



وأضافت صجيفة "الوطن" الصادرة اليوم الاثنين ويبدو أن هذا تماماً ما يعيشه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خاصة مع افتقاده لشجاعة التراجع عن الخطأ علماً أنها ليست محرمة في السياسة بل على العكس، لكن موجة التهديد والوعيد وتسونامي التصريحات المتزايدة خاصة في الفترة الأخيرة، تُبين أن الغرق في المستنقع السوري قد بدأ وفي مكان ما يبدو أن هناك رغبة دولية في أن يتم تلقين أردوغان درساً يستحقه بعد كل ما سببه، فلا هو يلقى صدى لمناشداته للغرب أو “الناتو”، ولا تساهلاً من الجانب الروسي الذي تدرك أنقرة تماماً أن أي حرب مفتوحة معه في الشمال السوري قد تكون كفيلة بنهاية الحقبة الأردوغانية بكاملها".

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ومضت الصحيفة "فلا أحد يريد مواجهة مفتوحة مع روسيا لتبرير ودعم عدوان واحتلال وأطماع تاريخية يعمل عليها أردوغان، خاصة أن المجتمع الدولي الذي يعمل على مكافحة الإرهاب يجد عرقلة من قبل الجانب التركي الذي يستثمر بالتطرف والعنف عبر دعم المليشيات الإرهابية وتسليحها وتمويلها، سواء في سوريا أو ليبيا".

وبينت الصحيفة "ولاشك أن الضربة الأولى التي تلقتها القوات التركية في شمال سوريا والتي قتلت العشرات من جنود أردوغان قد بينت تماماً أن الرئيس التركي يقامر ويقدم على مغامرة كبرى نتيجتها محسومة مهما حاول، و يتجنب الانزلاق لمواجهة مفتوحة مع روسيا بعد أن رمى الكثير من أوراقه على حساب تحالفاته التاريخية إلى الجانب الروسي.. ولم يبق له إلا محاولة ابتزاز القارة الأوروبية من خلال فتح الحدود أمام اللاجئين كمحاولة مكشوفة للعبث طالما هدد بها ولوح بالإقدام عليها، وفي الوقت الذي شعر فيه أردوغان بمدى الغضب الذي سيلقاه في إدلب، خاصة أن رهانه الوحيد هو الجماعات الإرهابية المنفلتة في آخر جيوب المتمردين شمال غرب سوريا حاول بشتى الطرق لفت النظر عن فشل مرامية، فهو لا يدعم حقاً ولا جهة شرعية ولا يدافع عن بلاده من مخطط يستهدفها، بل يعمل على تحقيق أطماع وإحياء أحلام تاريخية سبقها الزمن وأبقاها في الصفحات السوداء لكتب التاريخ..

واختتمت "واليوم المستنقع في شمال غرب سوريا يبدو قادراً على ابتلاع أوهام الذين راهنوا كثيراً على كل محظور".