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الإمارات ترحب بتوقيع اتفاق السلام بين أمريكا وحركة طالبان

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 2 مارس 2020

رحبت دولة الإمارات بتوقيع اتفاق السلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان.

 

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وأعربت عن أملها في أن يكون هذا الاتفاق خطوة نحو تحقيق السلام والأمن في جميع أنحاء أفغانستان.

 

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان اليوم إن دولة الإمارات تأمل بأن يكون هذا الاتفاق نقطة انطلاق نحو الاستقرار في أفغانستان، وأن يؤدي إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار، بما يحقق السلام والرخاء للشعب الأفغاني الصديق

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