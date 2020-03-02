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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ترحب بتوقيع اتفاق السلام بين أمريكا وحركة طالبان والان مع التفاصيل
الإثنين 2 مارس 2020
رحبت دولة الإمارات بتوقيع اتفاق السلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان.
وأعربت عن أملها في أن يكون هذا الاتفاق خطوة نحو تحقيق السلام والأمن في جميع أنحاء أفغانستان.
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان اليوم إن دولة الإمارات تأمل بأن يكون هذا الاتفاق نقطة انطلاق نحو الاستقرار في أفغانستان، وأن يؤدي إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار، بما يحقق السلام والرخاء للشعب الأفغاني الصديق
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