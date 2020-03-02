شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: ملتزمون بمواصلة دعم سوريا في محاربة الإرهاب والان مع التفاصيل

الإثنين 2 مارس 2020 أعلن الكرملين اليوم الإثنين، أنه يولي "أهمية كبرى" للتعاون مع تركيا في سوريا، مؤكداً عقد لقاء الخميس بين الرئيسين التركي والروسي في روسيا لمناقشة التصعيد في إدلب السورية. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مؤتمر صحافي هاتفي: "نحافظ على التزامنا باتفاقات سوتشي، ووحدة الأراضي السورية، وندعم مكافحة الإرهابيين، وبطبيعة الحال نولي أهمية كبرى للتعاون مع شركائنا الأتراك". وقال بيسكوف: "سنواصل دعمنا لسوريا في محاربة الجماعات الإرهابية في إدلب".





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