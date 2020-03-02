الكويت تنفي نقص الكوادر الطبية لمواجهة كورونا

الإثنين 2 مارس 2020

نفت الوكيل المساعد للصحة العامة في وزارة الصحة الكويتية بثينة المضف، ما يثار عن النقص في الكوادر الطبية، قائلةً إنها "شائعات لا نرضى بها"، مشددة على أن الطواقم الطبية والتمريضية والإدارية تعمل على أكمل وجه. وأضافت في تصريح صحافي اليوم الإثنين، أن "الوزارة تتولى التنسيق الأمني واللوجستي للإجراءات الاحترازية من انتشار الفيروس في البلاد، وتجهيز المحاجر اللازمة وتطبيق اللوائح الصحية على الجميع سواسية". ودعت المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة والتواصل معها للرد على استفساراتهم، وتجنب التجمعات والاهتمام بوسائل الوقاية الشخصية حفاظاً على صحتهم وصحة المجتمع. وأفادت بأنه لا يوجد مصابون في الحجر الصحي، وأن كل المصابين ينقلون إلى المستشفى المخصص لذلك لعلاجهم، ويتولى الفريق الطبي معالجتهم وعمل الإجراءات اللازمة حسب البروتوكولات العالمية للتأكد من شفائهم ويتم تقييم كل حالة من الطاقم الطبي. وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم 10 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات في الكويت إلى 56، جميعها قادمة من إيران.

