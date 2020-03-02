شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة الإيرانية»: 1500 مصاب بـ«كورونا» و66 حالة وفاة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشف نائب وزير الصحة الإيراني، علي رضا رئيسي، عبر التلفزيون الرسمي، اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 1501 حالة والوفيات إلى 66.

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وأضاف أن “الأعداد الأخيرة المحددة لدينا هي 523 إصابة جديدة، و12 وفاة، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1501 حتى الآن، ويصل عدد الوفيات إلى 66”.

كما أوضح المسؤول أن “المحافظات الأكثر تضرراً هي طهران وقم (وسط) وجيلان (شمالاً)”، مضيفاً أن 291 شخصاً قد شفوا من المرض حتى الآن، أي 116 حالة شفاء إضافية عن الأحد.