شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مؤكده بكورونا فى الأردن وأخرى تحت الاختبار والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة الأردنية أول إصابة بفيروس كورونا لمواطن قادم من إيطاليا، وقررت الجهات المختصة نقل المواطن المصاب إلى قسم العزل الوبائي في مستشفى الأمير حمزة، وذلك بعدما ظل محجوزاُ في الحجر الصحي منذ أيام فور عودته من إيطاليا. وقال وزير الصحة في مؤتمر صحفي: حالة إصابة بالكورونا مؤكدة والثانية ننتظر التأكد منها.

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