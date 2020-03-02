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شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تطلب من لبنان التعاون في قضية «غصن» والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت الرئاسة اللبنانية على تويتر أن الرئيس ميشال عون قال ليوشي إن لبنان راسل اليابان بخصوص قضية غصن لكنه لم يتلق أي رد رسمي.
وفر غصن من اليابان إلى لبنان في ديسمبر كانون الأول بينما كان ينتظر محاكمته بتهم عدم الكشف عن دخله بالكامل وخيانة الثقة وإساءة استخدام أموال الشركة، وهي تهم ينفيها كلها.
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