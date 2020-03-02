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اليابان تطلب من لبنان التعاون في قضية «غصن»

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أفادت الرئاسة اللبنانية بأن هيرويوكي يوشي نائب وزيرة العدل اليابانية قال اليوم الاثنين، أثناء زيارة إلى لبنان إن بلاده ترغب في التعاون مع بيروت في قضية رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن وتطوير العلاقات الثنائية.

وذكرت الرئاسة اللبنانية على تويتر أن الرئيس ميشال عون قال ليوشي إن لبنان راسل اليابان بخصوص قضية غصن لكنه لم يتلق أي رد رسمي.

وفر غصن من اليابان إلى لبنان في ديسمبر كانون الأول بينما كان ينتظر محاكمته بتهم عدم الكشف عن دخله بالكامل وخيانة الثقة وإساءة استخدام أموال الشركة، وهي تهم ينفيها كلها.

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