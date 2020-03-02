شكرا لقرائتكم خبر عن البرتغال تسجل أول إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزيرة الصحة البرتغالية مارتا تيميدو اليوم الاثنين تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المتحور الجديد.

وتتعلق الحالة بطبيب / 60 عاما/ من مدينة بورتو بشمال البلاد.

وقالت تيمدو إنه من المرجح أن يكون الطبيب أصيب بالفيروس أثناء إقامته بشمال إيطاليا، مضيفة أنه تم نقله للمستشفى منذ مساء أمس الأحد وحالته مستقرة.

وأضافت تيميدو أن هناك رجل ثاني / 33 عاما/ يشتبه في إصابته بالفيروس، ولكن سوف يخضع لمزيد من الفحص قبل تأكيد إصابته. وقالت الوزيرة إن الرجل ذهب مؤخرا إلى إسبانيا، التي بلغت فيها حالات الإصابة 110 حالة حتى اليوم.