شكرا لقرائتكم خبر عن البرتغال تسجل أول إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وتتعلق الحالة بطبيب / 60 عاما/ من مدينة بورتو بشمال البلاد.
وقالت تيمدو إنه من المرجح أن يكون الطبيب أصيب بالفيروس أثناء إقامته بشمال إيطاليا، مضيفة أنه تم نقله للمستشفى منذ مساء أمس الأحد وحالته مستقرة.
وأضافت تيميدو أن هناك رجل ثاني / 33 عاما/ يشتبه في إصابته بالفيروس، ولكن سوف يخضع لمزيد من الفحص قبل تأكيد إصابته. وقالت الوزيرة إن الرجل ذهب مؤخرا إلى إسبانيا، التي بلغت فيها حالات الإصابة 110 حالة حتى اليوم.
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