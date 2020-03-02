حكم عراقي عن قيادته لمباريات السلة بأولمبياد طوكيو: حلمي أصبح حقيقة

رياضة 2020-03-02 | 14:17 0 مشاهدة اكد الحكم العراقي احمد علي الشويلي، انه حقق حلمه بعدما اناطه الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" مهمة قيادة مباريات في أولمبياد طوكيو 2020. واناط "فيبا" مهمة قيادة مباريات كرة السلة الى الشويلي، حيث سيكون الحكم العراقي الوحيد في الاولمبياد. ونشر الشويلي عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" قائلاً: "يشرفني اختياري لقيادة مباريات في اولمبياد طوكيو 2020، حلمي مدى الحياة أصبح حقيقة... شكرا لكل من دعمني لتحقيق هذا الهدف".



تجدر الإشارة الى ان أولمبياد طوكيو ستنطلق في 24 تموز المقبل.

تجدر الإشارة الى ان أولمبياد طوكيو ستنطلق في 24 تموز المقبل. المحرر: محمد خليل

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