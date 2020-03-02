بالفيديو..وقفة احتجاجية لاهالي العطيفية

خوف وقلق يعيشه المواطنون بصورة عامة واهالي العطيفية بصورة خاصة بعد ان تم اختيار مكان الحجر الصحي امام منازلهم المكتظة بالسكان في مستشفى الكرخ لاستقبال الحالات المشتبه بها المصابة بمرض كورونا حيث طالب الاهالي وزارة الصحة بنقل الحجر خارج المدينة كي لايصابوا بهذا المرض. مسؤولو مستشفى الكرخ رفضوا التحدث معنا خشية محاسبتهم من قبل الوزارة كونهم لايحملون موافقة للحديث عن مايجري في هذه المستشفى فاكتفينا بنقل شكوى المواطنين وايصال صوتهم الى الجهات المعنية.

على الرغم من المخاوف التي يعيشها المواطن العراقي من خلال انتشار مرض الكورونا الا ان الجهات المعنية لم تتخذ التدابير الاحترازية لتلافي هذا الخطر.

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