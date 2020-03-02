بسبب كورونا.. العدل تعلن تأجيل الزيارات الخاصة بالنزلاء واعتماد الرسائل

أعلن وزير العدل فاروق شواني، الاثنين، تأجيل زيارات السجناء من قبل ذويهم واعتماد الرسائل لحين انتهاء "أزمة كورونا". ونقلت صحيفة "الصباح" الرسمية عن شواني قوله: "تأجيل الزيارات ‏الخاصة بالنزلاء من قبل ذويهم، واعتماد الرسائل ‏لحين انتهاء أزمة فيروس كورونا".

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