الكويت... الإفراج عن فنان عراقي 'تطاول' على رجل امن

وكانت النيابة العامة أمرت قبل نحو أسبوعين بحجز الفنان ”بوعتيج“ 21 يوما، وإحالته إلى السجن المركزي، بعد إساءته لرجل المرور.

وبدأت الواقعة حين نشر ”بوعتيج“ مقطع فيديو عبر حسابه في ”سناب شات“ وهو يسخر من ضابط مرور بعد أن سحب منه رخصة القيادة، وعلق قائلا إنه ”يكسب في ساعة راتب ضابط المرور في شهر“، وإن ”ساعة يده ثمنها يفوق راتب الضابط الذي خالفه“.