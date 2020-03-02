الكويت... الإفراج عن فنان عراقي 'تطاول' على رجل امن

أفرجت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت، اليوم الاثنين، عن الفنان العراقي المعروف بـ“بوعتيج“ في قضية تطاوله على رجل أمن بسبب مخالفة مرورية، وفق ما ذكره حساب ”بلس كويت“ المحلي.
وبدأت الواقعة حين نشر ”بوعتيج“ مقطع فيديو عبر حسابه في ”سناب شات“ وهو يسخر من ضابط مرور بعد أن سحب منه رخصة القيادة، وعلق قائلا إنه ”يكسب في ساعة راتب ضابط المرور في شهر“، وإن ”ساعة يده ثمنها يفوق راتب الضابط الذي خالفه“.
وقال في المقطع الذي تم تداوله: ”تسحب الليسن وش تبي بالليسن عادي يعني اسحب اللي تبيه، بس المفروض ماتسوي هذا كله، انا اعرف اخوك، اخوك كان يداوم معي بصف واحد، وانت كنت معاي بنفس المدرسة (..) انا قاعد اطلع معاشك بساعة، انت بشهر، خلك شوي، استانس اخذ الليسن، اخذ السيارة بعد، اللي تبيه بعد، هذي الساعة أغلى من راتبك“.
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