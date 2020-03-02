أردوغان يزور روسيا الخميس وسط التوتر بشأن سوريا

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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

قالت الرئاسة التركية يوم الاثنين إن الرئيس رجب طيب أردوغان سيزور روسيا يوم الخميس وسط توتر بين أنقرة وموسكو بشأن الاشتباكات المتزايدة مع القوات الحكومية السورية في منطقة إدلب بشمال غرب البلاد.

وكان لقاء أردوغان بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين متوقعا بعد مقتل 33 جنديا تركيا في ضربات جوية سورية في إدلب الأسبوع الماضي، مما دفع أنقرة لشن هجوم مضاد على القوات السورية المدعومة من روسيا في المنطقة.