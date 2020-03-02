سوريا تؤكد تصميمها على التصدي للعدوان التركي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أكدت سوريا، الإثنين، عزمها وتصميمها على التصدي للعدوان التركي على شمالي البلد وخاصة محافظة إدلب.



ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن مصدر رسمي بوزارة الخارجية السورية أن بلاده تعرب عن إدانتها الشديدة ورفضها القاطع للعدوان التركي على سيادة وحرمة الأراضي السورية.

وأشارت إلى أن ممارسات تركيا تأتي "تتويجا للسلوك العدواني لنظام رجب أردوغان ودعمه اللامحدود للمجموعات الإرهابية التي استباحت دماء السوريين وخلفت الخراب والدمار".

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ولفتت إلى أن ممارسات أنقرة جاءت "تنفيذا لأجندته الإخوانية، والأطماع التوسعية والأوهام التي تداعب مخيلة أردوغان المريضة في إعادة إحياء الإمبراطورية البائدة".

واستطردت أن اعتداءات أردوغان هي محاولة "هروب إلى الأمام من الأزمات الداخلية الناتجة عن سياساته الخاطئة الداخلية والخارجية".

وبيّن المصدر أن العدوان التركي يوضح "افتقار نظام أردوغان لأدنى درجات الصدقية من خلال انتهاكه وعدم التزامه بموجبات مخرجات عملية أستانا، وتفاهمات سوتشي، وإصراره على البقاء في خندق واحد مع المجموعات الإرهابية".

وأوضح أن سوريا تطالب المجتمع الدولي بإدانة الاعتداءات التركية التي تشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي.

وشدد على ضرورة أن يضع العالم حدا لسلوكيات نظام أردوغان في دعم الإرهاب وأخطار انتشاره في المنطقة والعالم بنقل الإرهابيين إلى ليبيا، والمتاجرة بمعاناة السوريين لابتزاز الدول الأوروبية من خلال السماح لموجات من المهجرين بالتوجه إلى أوروبا.