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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "الاتحاد": ليس هناك من حدود للخير في الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020
أبوظبي - الخليج 365
قالت صحيفة خليجية، أكثر من 20 مليار دولار مساعدات الإمارات إلى الخارج خلال آخر 3 أعوام. لكن الأبرز ليس الرقم بحد ذاته، وإنما التركيز في 88 % من هذه المساعدات الممتدة إلى نحو 10 أعوام على التنمية، وليس مجرد الإغاثة، وبالتالي تحولها إلى رسالة سامية هدفها الإنسان أولاً وأخيراً.
وأشارت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الاثنين تابعها "الخليج 365" إلى أنه في كلمتها أمام منتدى الرياض الدولي الإنساني، استعرضت الإمارات، بصمات أياديها البيضاء، وتركيزها على برامج إعادة الإعمار والتنمية، مؤكدة العمل المشترك مع المملكة العربية السعودية تجاه العديد من القضايا والأزمات الإنسانية، بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين، وضمان العيش الكريم لشعوب العالم.
وأضافت في الختام ليس هناك من حدود للخير في الإمارات، على مستوى إغاثة المحتاجين في أنحاء العالم..
لافتة إلى أن القسم الأكبر من المساعدات، هدفه دعم النمو الاقتصادي والقضاء على الفقر، وسط التزام مطلق بالمعايير الدولية.. مؤكدة أنها بصمات لا تمحى، لوطن شعاره الأول دعم الإنسان لأخيه الإنسان، ليضيء خريطة العمل الإنساني، حفظاً لسلم وأمن الشعوب.
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