- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 50 شخصا على الأقل في هجوم مسلح شمالي نيجيريا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
لقي ما لا يقل عن 50 شخصا مصرعهم في هجوم شنه قطاع طرق مسلحون بـ3 قرى بولاية كادونا شمال نيجيريا، وفقا لما ذكرته الشرطة المحلية والسكان.
وقالت الشرطة المحلية شن 100 رجل مسلح، يشتبه في انتمائهم إلى عصابة متخصصة في سرقة الماشية والخطف، الهجوم.
فيما قال نائب من كادونا وسكان آخرون إنه تم العثور على 50 جثة على الأقل، وإن عدد الضحايا لا يزال أوليا.
وقتل مئات الأشخاص في شمال غربي نيجيريا منذ 2019 في هجمات تنسبها الحكومة لعصابات تنفذ عمليات سطو وخطف.
وتعاني نيجيريا أيضا من الهجمات الإرهابية التي يشنها عادة تنظيما بوكو حرام وداعش.
ووفق تقديرات، أدى النزاع مع بوكو حرام وتنظيم داعش في غربي أفريقيا إلى مقتل 35 ألف شخص ونزوح نحو مليوني من منازلهم منذ عام 2009.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 50 شخصا على الأقل في هجوم مسلح شمالي نيجيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.