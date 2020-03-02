اخبار العالم

مقتل 50 شخصا على الأقل في هجوم مسلح شمالي نيجيريا

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 50 شخصا على الأقل في هجوم مسلح شمالي نيجيريا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

مقتل 50 شخصا على الأقل في هجوم مسلح شمالي نيجيريا

متابعات_الخليج 365

لقي ما لا يقل عن 50 شخصا مصرعهم في هجوم شنه قطاع طرق مسلحون بـ3 قرى بولاية كادونا شمال نيجيريا، وفقا لما ذكرته الشرطة المحلية والسكان.

 

وقالت الشرطة المحلية شن 100 رجل مسلح، يشتبه في انتمائهم إلى عصابة متخصصة في سرقة الماشية والخطف، الهجوم.

 

Advertisements

فيما قال نائب من كادونا وسكان آخرون إنه تم العثور على 50 جثة على الأقل، وإن عدد الضحايا لا يزال أوليا.

 

وقتل مئات الأشخاص في شمال غربي نيجيريا منذ 2019 في هجمات تنسبها الحكومة لعصابات تنفذ عمليات سطو وخطف.

 

وتعاني نيجيريا أيضا من الهجمات الإرهابية التي يشنها عادة تنظيما بوكو حرام وداعش.

 

ووفق تقديرات، أدى النزاع مع بوكو حرام وتنظيم داعش في غربي أفريقيا إلى مقتل 35 ألف شخص ونزوح نحو مليوني من منازلهم منذ عام 2009.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 50 شخصا على الأقل في هجوم مسلح شمالي نيجيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا