مقتل 50 شخصا على الأقل في هجوم مسلح شمالي نيجيريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

لقي ما لا يقل عن 50 شخصا مصرعهم في هجوم شنه قطاع طرق مسلحون بـ3 قرى بولاية كادونا شمال نيجيريا، وفقا لما ذكرته الشرطة المحلية والسكان.



وقالت الشرطة المحلية شن 100 رجل مسلح، يشتبه في انتمائهم إلى عصابة متخصصة في سرقة الماشية والخطف، الهجوم.

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فيما قال نائب من كادونا وسكان آخرون إنه تم العثور على 50 جثة على الأقل، وإن عدد الضحايا لا يزال أوليا.

وقتل مئات الأشخاص في شمال غربي نيجيريا منذ 2019 في هجمات تنسبها الحكومة لعصابات تنفذ عمليات سطو وخطف.

وتعاني نيجيريا أيضا من الهجمات الإرهابية التي يشنها عادة تنظيما بوكو حرام وداعش.

ووفق تقديرات، أدى النزاع مع بوكو حرام وتنظيم داعش في غربي أفريقيا إلى مقتل 35 ألف شخص ونزوح نحو مليوني من منازلهم منذ عام 2009.