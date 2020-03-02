محكمة مصرية تقضي بالإعدام شنقاً لعشماوي و36 إرهابياً في قضية "أنصار بيت المقدس"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، بالإعدام شنقا الإرهابي هشام عشماوي و36 مصرياً آخرين في اتهماهم بارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية المصري السابق، اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.



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ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهما بارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة "حماس"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.

وشملت الـ 54 جريمة، التي وجهت للمتهمين، العديد من الوقائع ما بين القتل والتفجير وتخريب الممتلكات العامة، ضمت الجرائم 49 واقعة قتل لضباط وأفراد شرطة ومواطنين ولعل أبرزها اغتيال المقدم محمد مبروك والرائد أبو شقرة، واللواء محمد السعيد بمديرية امن القاهرة، كما ضمت وقائع تفجير 3 مديريات أمن أبرزها تفجير مديرية أمن القاهرة، وتخريب 25 منشأة عامة وخاصة ما بين مبان للشرطة ومساجد وكنائس.

ومن أبرز جرائم القتل التي وجهت للمتهمين واقعة القتل الضابط بقطاع الأمن الوطني ومسئول ملف الإخوان، المقدم مبروك خطاب، ومدير المكتب الفني لوزير الداخلية، اللواء عادل السعيد، والعديد من جنود الشرطة