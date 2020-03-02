البرلمان العربي يدعو إلى التضامن لمواجهة التدخلات الخارجية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
دعا البرلمان العربي، اليوم الإثنين، إلى التضامن لمواجهة التدخلات الخارجية.
جاء ذلك على لسان رئيسه مشعل بن فهم السلمي، قائلا إنه "لا سبيل للتصدي للتهديدات والتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية ومعالجة التحديات المعاصرة إلا بالتضامن".
وأضاف السلمي في بيان أن "توفير الحد الأدنى من التضامن العربي هو حاجة ملحة في ظل الظروف الدقيقة والمخاطر التي تهدد أمن العالم العربي".
وأشار إلى أهمية طرح القضايا الأساسية التي يعمل عليها البرلمان في إطار تعزيز التضامن العربي، والقرارات المهمة التي أصدرها في هذا الإطار، للتخفيف من وطأة النزاعات بالمنطقة.
ومن المقرر أن يستعرض السلمي رؤية البرلمان لمفهوم التضامن، وجهوده في تعزيزه خلال محاضرة له الثلاثاء بعنوان "التضامن العربي لمواجهة التحديات التي تشهدها الأمة العربية"، في جامعة عين شمس بالعاصمة المصرية القاهرة.
وتأتي المحاضرة في إطار نشاط البرلمان للتواصل مع المجتمع العربي وتعريفه بجهوده كمؤسسة تعمل لتحقيق التضامن وحماية مصالح الدول والمجتمعات العربية.
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