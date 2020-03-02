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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منظمة الصحة العالمية: ظهور إصابات بفيروس كورونا في 5 دول جديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) حول العالم ، بلغ 87137 حالة إصابة ، من بينها 79968 داخل الصين و7169 خارج الصين في 58 دولة ، مشيرة إلى أن عدد الوَفَيَات بسبب الفيروس داخل الصين بلغت 2873 حالة ، و104 حالات وفاة خارج الصين.
وبينت المنظمة في بيان لها اليوم أن 5 دول جديدة أعلنت خلال الساعات الـ 24 الماضية عن وجود إصابات على أراضيها ، وهي أذربيجان والأكوادور وإيرلندا وموناكو وقطر ، مشيرة إلى أن عدد الإصابات الجديدة في إقليم هوبيه بالصين تراجع على مدى يومين متتاليين ، وأن المنظمة تراقب التطورات .
وأصدرت المنظمة توصيات بعدم وضع قيود على السفر والتجارة مع البلدان التي تعاني من تفشي الفيروس لما سيكون لذلك من آثار اقتصادية واجتماعية ، ويحول دون وصول المساعدات والدعم التقني المطلوب
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