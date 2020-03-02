شكرا لقرائتكم اشتباكات وسط بغداد.. وإصابات ببنادق الصيد مجددا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تجددت الاشتباكات بين القوات الأمنية والمتظاهرين في ساحة الخلاني وسط العاصمة العراقية بغداد، عصر الإثنين. وأفادت مصادر العربية بإصابة عدد من المحتجين ببنادق الصيد.

إلى ذلك، عمدت القوى الأمنية على اغلاق جسر السنك.

وكان وسط العاصمة العراقية شهد مساء الأحد أيضاً اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين الذين ملأوا الساحات منذ صباح الأحد في مليونية الاول من مارس، تمسكاً بمطلب تشكيل حكومة مستقلة. وأفاد مصدر في الشرطة بأن قوات الأمن قتلت شخصاً وأصابت 24 آخرين خلال الاحتجاجات.

كما أضاف المصدر لوكالة رويترز أن هذا الشخص لقي حتفه برصاصة خرطوش أطلقت من بندقية صيد كما نجمت بعض الإصابات عن خرطوش وغاز مسيل للدموع.

550 قتيلا

من جهته، أوضح علي البياتي، المتحدث الرسمي لمفوضية حقوق الإنسان في تصريح سابق الإثنين للعربية أن قتيلا واحدا سقط أمس في ساحة الخلاني، بالإضافة إلى عشرات الاصابات ببنادق الصيد وعدة حالات اختناق، بالإضافة إلى حرق عدة محال تجارية في الخلاني.

Advertisements

إلى ذلك، أوضح أن التظاهرات العراقية شهدت منذ انطلاقتها في الأول من أكتوبر العام الماضي سقوط أكثر من 550 قتيلا.

وضع سياسي متأزم

وتأتي تلك الاشتباكات المتجددة اليوم في ظل وضع سياسي متأزم يعيشه العراق، بعد اخفاق البرلمان للمرة الثالثة الأحد في التصويت على حكومة الرئيس المكلف محمد علاوي، لعدم اكتمال النصاب، ما دفعه في وقت لاحق إلى اعلان اعتذاره على تشكيل الحكومة التي لا تزال متعثرة منذ أكثر من شهرين بعيد استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وسبق تأجيل الأحد، تأجيل انعقاد جلستين الخميس والسبت، لحسم منح الثقة لحكومة علاوي.

وكلف علاوي الرجل الذي شغل منصبين وزاريين في السابق، تشكيل الحكومة اثر ضغوط مارستها الأحزاب السياسية، دون الاخذ برأي المتظاهرين الذين اعلنوا رفضهم له.

ومنذ أشهر يطالب المحتجون بشخصية مستقلة لم تشغل منصبا سياسيا في السابق، لتشكيل الحكومة، كما يتمسكون بمطلب اجراء انتخابات نيابية مبكرة ووقف محاصصة الأحزاب.

