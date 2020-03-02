الرئيس عون بحث مع وزير العدل الياباني قضية غصن: ليس بيننا اي اتفاق تعاون قضائي او استرداد

شدد ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، في تصريح خلال لقائه وزير الدولة للعدل في ​اليابان​ يوشي هيرويوكي، على أن "​لبنان​ يحرص على افضل العلاقات مع اليابان ويتفاعل ايجابيا في دعم ترشيح رعايا يابانيين في منتديات ومجالس داخلية"، لافتا الى أن "​القضاء اللبناني​ سيادي واختصاصه مطلق على الرعايا اللبنانيين والمقيمين على الاراضي اللبنانية، من دون ان يعني ذلك حصرية الملاحقة".

واشار ​الرئيس عون​ الى أنه "ليس بين لبنان واليابان اي اتفاق تعاون قضائي او استرداد"، مبينا أن "لبنان راسل اليابان مرارا في موضوع رجل الاعمال اللبناني ​كارلوس غصن​ منذ توقيفه والتحقيق معه منذ اكثر من سنة، من دون ان تلقى هذه المراسلات اي اجابة رسمية من السلطات اليابانية المختصة".

وأكد الرئيس عون أن "غصن دخل الى لبنان عبر مطار ​بيروت​ الدولي بصورة شرعية وبجواز سفر فرنسي وهوية لبنانية. اما ظروف خروجه من اليابان وانتقاله الى بيروت فهي غير معروفة حتى تاريخه وهو لم يفصح عنها في المؤتمر الصحافي الذي عقده"، موجهها الشكر الى اليابان على المنح النقدية للوكالات الدولية العاملة في لبنان والتي تبلغها لبنان في رسالة من ​السفير الياباني​ في بيروت.

وخلال اللقاء الذي حضره السفير الياباني في بيروت اوكوبوتاكيشي، اعرب الوزير الياباني عن رغبة بلاده في تطوير العلاقات مع لبنان، متمنيا التعاون في ما خص قضية رجل الاعمال كارلوس غصن.

