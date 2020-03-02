وزير الخارجية التقى قنصل عام موريشيوس الفخري

استقبل وزير الخارجية والمغتربين ​ناصيف حتي​، قنصل عام موريشيوس الفخري سالم بيضون الذي سلمه رسالة خطية من نظيره في موريشيوس وزير الخارجية والتجارة الدولية ناندو بودا لتهنئة حتي لتسلمه مهامه ​الجديدة​، مثنيا على العلاقات الثنائية القوية بين البلدين والرغبة في تطويرها في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية لا سيما في ما يخص الدعم المتواصل في المحافل الدولية ك​الأمم المتحدة​ والمنظمة الفرنكوفونية.

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