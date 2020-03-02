الرئيس الإسرائيلي عن حملة الانتخابات التشريعية: قذرة وبغيضة

دان الرئيس الإسرائيلي ​رؤوفين ريفلين​ بعد الإدلاء بصوته في ​القدس​، حملة ​الانتخابات التشريعية​ التي وصفها بأنها "قذرة وبغيضة"، معتبرا "أننا لا نستحق حملة انتخابية أخرى قذرة وبغيضة مثل تلك التي تنتهي اليوم، ولا نستحق عدم الاستقرار الذي يبدو وكأنه بلا نهاية".

وشدد ريفلين على "أننا نستحق ​حكومة​ تعمل من أجلنا"، مشيرا إلى أن "يوم الانتخابات في إسرائيل يكون عادة يوما احتفاليا. لكن الحقيقة أنني لا أشعر بالاحتفال"، مضيفا: "يمتلكني شعور قوي بالعار. أطلب منكم أن تذهبوا وتصوتوا".