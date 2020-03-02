وزارة الداخلية: اجراءات وقائية من كورونا في السجون

ردت ​وزارة الداخلية والبلديات​ على "ما تناولته بعض الصحف المحلية وصفحات التواصل الاجتماعي عن عدم اتخاذ مديرية السجون تدابير الوقائية لحماية ​السجناء​"، فأكدت أنها "سبق واتخذت الاجراءات اللازمة منذ اليوم الاول لتفشي ​حالات​ ​فيروس كورونا​ في ​لبنان​. وتم تزويد سجن روميه بثلاثة اجهزة".

ولفتت الى ان "وزير الداخلية العميد ​محمد فهمي​ اجرى اتصالا هاتفيا ب​وزير الصحة​ العامة ​حمد حسن​ لمتابعة تأمين اجهزة اضافية لتوزيعها على بقية السجون والنظارات واماكن التوقيف"، متمنية على "​وسائل الاعلام​ توخي الدقة والحذر في نشر ​الاخبار​ وتقصيها من مصادرها، فالاشاعات لا تساهم في عملية التوعية".