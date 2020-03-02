وزارة الداخلية: اجراءات وقائية من كورونا في السجون

ردت وزارة الداخلية والبلديات على "ما تناولته بعض الصحف المحلية وصفحات التواصل الاجتماعي عن عدم اتخاذ مديرية السجون تدابير الوقائية لحماية السجناء"، فأكدت أنها "سبق واتخذت الاجراءات اللازمة منذ اليوم الاول لتفشي حالات فيروس كورونا في لبنان. وتم تزويد سجن روميه بثلاثة اجهزة".
ولفتت الى ان "وزير الداخلية العميد محمد فهمي اجرى اتصالا هاتفيا بوزير الصحة العامة حمد حسن لمتابعة تأمين اجهزة اضافية لتوزيعها على بقية السجون والنظارات واماكن التوقيف"، متمنية على "وسائل الاعلام توخي الدقة والحذر في نشر الاخبار وتقصيها من مصادرها، فالاشاعات لا تساهم في عملية التوعية".
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