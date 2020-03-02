محتجون ينفذون اعتصاماً أمام سرايا طرابلس مطالبين باقالة نهرا

نفذ عدد من ​المحتجين​ اعتصاماً امام مدخل سرايا ​طرابلس​، مرددين "الهتافات المنددة ب​محافظ​ ​الشمال​ القاضي ​رمزي نهرا​"، مطالبين باقالته، مؤكدين "أن احتجاجاتهم ستتكرر وتتزامن مع كل مرة يأتي فيها المحافظ إلى السرايا".

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