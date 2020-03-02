محتجون ينفذون اعتصاماً أمام سرايا طرابلس مطالبين باقالة نهرا

نفذ عدد من المحتجين اعتصاماً امام مدخل سرايا طرابلس، مرددين "الهتافات المنددة بمحافظ الشمال القاضي رمزي نهرا"، مطالبين باقالته، مؤكدين "أن احتجاجاتهم ستتكرر وتتزامن مع كل مرة يأتي فيها المحافظ إلى السرايا".
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