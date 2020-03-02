وزني التقى جوزيف جبرا وبحث معه سبل التعاون بمختلف المجالات

التقى ​وزير المالية​ ​غازي وزني​ رئيس الجامعة ال​لبنان​ية الأميركية، ​جوزيف جبرا​، وبحث معه في إمكانية التعاون بين الجامعة و​وزارة المالية​ في مختلف المجالات. كما التقى وزني بوفد من نقابة أصحاب مكاتب ​السياحة​ والسفر برئاسة النقيب ​جان عبود​ الذي أطلعه على تداعيات ​الأزمة​ التي يمر بها القطاع السياحي في لبنان. إضغط للمزيد

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