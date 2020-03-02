استمعت اللجنة الفرعية المكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بقانون الإيجار برئاسة النائب ​جورج عقيص​، الى ​وزارة العدل​ ونقابة محامي ​بيروت​ وأعطى مهلة لنقابة محامي ​الشمال​ لتقديم ملاحظاتهم الأسبوع المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فرعية اللجان تابعت درس اقتراحات القوانين المتعلقة بقانون الإيجار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.