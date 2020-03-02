طلب محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا من جميع الادارات الرسمية والمنظمات الحكومية التنسيق والتعاون بين بعضهم البعض، مشددا على "أهمية توحيد جهود الوزارات والإدارات المعنية كافة لترصد الفيروس واكتشافه في مراحل الاولى، اضافة الى اتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية انسجاما مع المعايير الدولية التي تحددها منظمة الصحة العالمي".
وخلال ترأسه اجتماعا للجنة ادارة الكوارث والازمات، في قاعة الاستقلال في سرايا طرابلس، لاعداد خطط ميدانية واتخاذ التدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، شدد على "نشر التوعية بين المواطنين وعدم الخوف والهلع، والطلب منهم كل في منطقته الابلاغ عن اي اصابة، ودعاهم ليكونوا على درجة عالية من الحيطة واليقظة".
وطلب نهرا من المشاركين عموما والقائمقامين واتحاد البلديات خصوصا "إقامة حلقات توعية ودورات تدريبية بهدف خلق فرق ميدانية لتتمكن من الاستجابة لاي طارىء قد يحصل".
كانت هذه تفاصيل خبر نهرا ترأس اجتماعا للجنة ادارة الكوارث: اجراءات وقائية لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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