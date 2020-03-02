خليل: ملتزمون خيار عدم دفع سندات الدين وفوائدها على حساب المودعين

اعتبر وزير المال السابق النائب ​علي حسن خليل​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "ما ورد في احدى الصحف من سيناريو عن موقفنا من سندات اليوروبوندز وتسديدها مختلق وغير صحيح على الإطلاق، كنا ومازلنا ملتزمين خيار عدم الدفع في سندات الدين وفوائدها على حساب حقوق المودعين، آملين بثقة أن تبادر الصحيفة إلى توضيح ما ورد صونا للحقيقة والمصداقية".

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