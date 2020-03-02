الاتحاد الوطني للنقابات: لتوفير الحماية الاجتماعية وحماية الاجور وسعر صرف الليرة

عقد المجلس العام للاتحاد الوطني اجتماعه الدوري، برئاسة ​كاسترو عبدالله​ في حضور الاعضاء المندوبين ممثلي النقابات وقيادة الاتحاد، وجرى عرض التقرير المالي لعام 2019 وخطة العمل للعام 2020.

وأعلن المجتمعون في بيان "اقرار خطة عام 2020 بعدما نالت الموافقة على اعمال العام الماضي والمصادقة عليها وعلى التقرير المالي وابراء ذمة المجلس التنفيذي وهيئة الاتحاد"، وأشاروا الى أنه "تم التوقف خلال الإجتماع امام ما يجري اليوم بعد انتفاضة 17 تشرين والتغيرات التي حصلت وخصوصا استقالة ​الحكومة​ وانفراط جزئي للتحالف الطبقي الحاكم، وان كان شكليا" في التعامل في القضايا الاقتصادية والاجتماعية وان الورقة الاقتصادية التي اقرتها ​الحكومة الجديدة​ وهي غير قادرة على حل الازمة الاقتصادية والاجتماعية".

وحذر الاتحاد الوطني "هذه ​السلطة​ من تفاقم الازمة وخصوصا عدم قيامها بواجباتها بتوفير الحماية الاجتماعية وحماية الاجور وسعر صرف ​الليرة​ الذي انعكس سلبا على القدرة الشرائية للاجور"، مطالبا بـ"فتح عملية الاستيراد ومراقبة الاسواق و​الاسعار​ وليس فقط بتسطير ​محاضر ضبط​ لا تغني ولا تسمن عن جوع، بل نطالب بتحويل المخالفين والمحتكرين والمتلاعبين بأسعار العملة الوطنية وبأسعار السلع الاستهلاكية الى المحاكمة بدءا من ​المصارف​ الى الصرافين وصولا" الى المحتكرين والتجار الذين يزيدون من افقارنا وتجويعنا، وعلى هذه السلطة احالتهم امام ​القضاء​ للمحاسبة".

وندد بـ"تصرفات ​ممثلين​ ​شركات النفط​ ومحتكري الافران و​المستشفيات​"، وطالب الحكومة بـ"التحرك والقيام بواجباتها لوقف هذه التعديات الموصوفة التي تستهدف المواطنين بحياتهم ولقمة عيشهم وتنقلاتهم الى عملهم الذي اصبحوا مهددين بتركه". وندد ايضا بـ"عملية الصرف التعسفي وبعدم تحرك المؤسسات والهيئات الرقابية المسؤولة في ​وزارة العمل​ و​الضمان الاجتماعي​ للقيام بواجباتها من اجل حماية ديمومة العمل للعمال ووقف تصرفات اصحاب العمل الذين يقومون بأستغلال ​العمال​ اللبنانيين وغير لبنانيين و​المهاجرين​ ويحاولون الافادة من الازمة السياسية لتحميل ​الانتفاضة​ والحركة الشعبية النتائج السلبية لسياساتهم ولجشعهم في زيادة ارباحهم".

وجدد الاتحاد موقفه "الداعم ل​لجنة الدفاع​ عن ​حقوق المستأجرين​ القدامى"، وأعلن "وقوفه الى جانب المستأجرين عموما"، وحذر من "التمادي والتهجم على المستأجرين"، وطالب ​لجنة الادارة والعدل​ وخصوصا اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الادارة والعدل بـ"الأخذ برأي لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين بوقف العمل بالقانون الاسود التهجيري، والعودة الى قانون عادل للايجارات ينصف قدامى المالكين والمستأجرين، وابقاء بدل الاخلاء والقيام بمشاريع اسكانية من املاك ​الدولة​ و​البلديات​ واعتماد الايجار التملكي".

