فيليب موريس لبنان تنال شهادة "أفضل صاحب عمل" للعام الخامس على التوالي

للعام الخامس على التوالي، تحصل شركة فيليب موريس ​لبنان​، على شهادة "أفضل صاحب عمل"، وذلك إعترافاً بالمكانة المتفوقة للشركة وتقديراً لتميّزها المتواصل في تقديم برامج التطوير الوظيفي وتوفير فرص العمل باستمرار، بالإضافة إلى توفير بيئة عمل فريدة من نوعها. وتُمنح هذه الشهادة بناءً على تقييم مستقل ومنهجي يجريه "معهد صاحب العمل الأفضل" ​العالم​ي Top Employers Institute، والذي منح هذا الامتياز أيضاً لمجموعة كبيرة من شركات فيليب موريس العالمية المتواجدة في جميع أنحاء العالم.

هذا وتؤمن شركة فيليب موريس لبنان بالدور المحوري الذي يلعبه فريق العمل لديها من حيث المساهمة في تحقيق النجاح والتقدم الشامل للشركة. وكونها تعتبر طاقاتها البشرية أهم أصول الشركة، فإنها تضع موظفيها في طليعة خطط التطوير التي تنفذها، كما تحرص على إشراكهم بشكل مستمر في برامج وأنشطة ومبادرات مخصصة لا توفر لهم التدريب اللازم والملائم لتطوير حياتهم المهنية فحسب، بل تهدف أيضاً للأخذ بآرائهم وأفكارهم، وبالتالي تشكيل ثقافة وبيئة عمل إيجابية ومحفزة على مختلف الأصعدة.

"وتعليقاً على نيل شهادة الامتياز هذه، قال مدير عام فيليب موريس لبنان، تايلان سوير: “نحن في فيليب موريس لبنان، نضع موظفينا في المقام الأول، ولذلك نعمل على الدوام لضمان بيئة داعمة وجامعة وإحترافية، بحيث يتمكن الموظفون فيها من بلوغ إمكاناتهم وتطوير أنفسهم من الناحيتن الشخصية والمهنية." وأضاف سوير: "ويأتي هذا التقدير في وقت محوري بالنسبة للبنان، حيث قامت شركتنا للتو بإطلاق المنتج الإبتكاري، "آيكوس" IQOS، المستند إلى تسخين ​التبغ​ بدلاً من حرقه، والذي يشهد على الجهد المذهل الذي بذله فريقنا الموهوب والكفؤ لتحقيق هذا الإنجاز الفريد."

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ومن جهتها، عقبت إدارة "معهد صاحب العمل الأفضل" العالمي: "لقد أظهرت دراسة وتقييمات المعهد المستقلة والشاملة أن شركة فيليب موريس لبنان توفر بيئة وظروفاً استثنائية للموظفين، تتسم بخصائص وميزات من شأنها تطوير ​الكفاءات​ والمواهب من مختلف المستويات الوظيفية، كما أنها أبرزت المكانة الريادية للشركة في مجال نظام إدارة بيئة العمل والموارد البشرية وكل ما يتعلق بها، بما في ذلك الممارسات المثلى لاستقطاب المواهب والتوظيف والتطوير."

ويشار إلى أن شركة فيليب موريس لبنان توفر برامج تقدير مميزة ومبادرات متنوّعة متواصلة للتدريب والتطوير، فضلاً عن مساحات وسبل عدة للتطوّر الوظيفي ضمن بيئة عمل تتسم بالتنوع واتباع المعايير العالمية.

تتبوأ شركة فيليب موريس إنترناشيونال دوراً قيادياً في السعي لإحداث تحول حقيقي في صناعة التبغ من أجل خلق مستقبل خالٍ من الدخان واستبدال ​السجائر​ في نهاية المطاف بمنتجات خالية من الدخان لصالح المدخنين البالغين الذين لا يودّون الإقلاع عن ​التدخين​، وخلق قيمة أفضل للمجتمع والشركة ومساهميها. فيليب موريس إنترناشيونال هي شركة عالمية رائدة في مجال تصنيع وبيع السجائر وغيرها من المنتجات الخالية من الدخان، والأجهزة الإلكترونية وملحقاتها، إضافة إلى المنتجات التي تحتوي على النيكوتين في أسواق خارج ​الولايات المتحدة​ الأميركية. بالإضافة إلى ذلك، تنقل فيليب موريس إنترناشيونال نسخة من جهازها "آيكوس بلاتفورم 1" IQOS Platform 1 والمواد المستهلكة الخاصة بالجهاز، المرخص بها من قبل إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية إلى شركة "مجموعة ألتريا" للبيع بموجب ترخيص في الولايات المتحدة. كما تعمل الشركة على تصنيع منتجات مستقبلية خالية من الدخان والتي رغم أنها ليست خالية من المخاطر تعد خيار أفضل بكثير من مواصلة التدخين التقليدي. ومن خلال تكريس القدرات متعددة التخصصات في تطوير المنتجات، وتوفير المرافق الحديثة والدراسات والبراهين العلمية، تهدف الشركة إلى توفير منتجات خالية من الدخان تلبي تفضيلات المدخنين وتتماشى مع المتطلبات التنظيمية الصارمة. وتضم مجموعة منتجات "آيكوس" IQOS الخالية من الدخان منتجات تسخين التبغ وبخار النيكوتين. واعتباراً من 31 كانون الأول 2019، تشير تقديرات فيليب موريس إنترناشيونال إلى أن هناك حوالي 9.7 مليون مدخن بالغ حول العالم قد توقفوا فعلياً عن التدخين وتحولوا إلى منتج الشركة الذي يعتمد تسخين التبغ بدلاً من حرقه، المتاح للبيع في 52 سوقاً في مدن رئيسية أو على مستوى البلاد تحت العلامة التجارية "آيكوس" IQOS.