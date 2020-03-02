خارجية إيران: المشاورات مستمرة بشأن عقد قمة ايرانية روسية تركية حول سوريا

أعلن المتحدث باسم ​الخارجية الإيرانية​ سيد ​عباس موسوي​، أن المشاورات مستمرة بشأن عقد قمة بين رؤساء ​ايران​ و​روسيا​ وتركيا حول ​سوريا​، ونعتقد أن أهم حل لسوريا هو الحل السياسي ونعتقد أيضاً أن ليس هناك أهم من مسار ​أستانا​.

واكد أن الدول الثلاث حققوا اتفاقات مهمة عبر هذا المسار، إذا عدنا إلى هذا المسار يمكننا الحصول على نتائج جيدة ترضي الطرفين، مضيفا :"لم يتم تأكيد موعد القمة بعد ونحن نتشاور لوضع اللمسات الأخيرة على موعد القمة في ​طهران​ في أقرب وقت ممكن".