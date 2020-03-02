خارجية إيران: المشاورات مستمرة بشأن عقد قمة ايرانية روسية تركية حول سوريا

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي، أن المشاورات مستمرة بشأن عقد قمة بين رؤساء ايران وروسيا وتركيا حول سوريا، ونعتقد أن أهم حل لسوريا هو الحل السياسي ونعتقد أيضاً أن ليس هناك أهم من مسار أستانا.
واكد أن الدول الثلاث حققوا اتفاقات مهمة عبر هذا المسار، إذا عدنا إلى هذا المسار يمكننا الحصول على نتائج جيدة ترضي الطرفين، مضيفا :"لم يتم تأكيد موعد القمة بعد ونحن نتشاور لوضع اللمسات الأخيرة على موعد القمة في طهران في أقرب وقت ممكن".
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