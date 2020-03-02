فهمي غادر تونس بعد مشاركته في مؤتمر مجلس وزراء الداخلية العرب

غادر وزير الداخلية والبلديات ​محمد فهمي​، تونس عائدا الى ​بيروت​ بعد زيارة رسمية شارك خلالها في أعمال المؤتمر الـ37 ل​مجلس وزراء الداخلية العرب​ في مقر الامانة العامة للمجلس في العاصمة التونسية.

وكان في وداعه في المطار وزير الداخلية التونسي هشام المشيشي، الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان وسفير لبنان في تونس ​طوني فرنجية​.

وكان لفهمي سلسلة لقاءات مع نظرائه العرب بحثت في أمور ذات اهتمام مشترك وفي التنسيق الامني في ظل التحديات القائمة والعلاقات والملفات المشتركة.