الشيخ الخطيب: للتضامن والتمسك بالحس الديني والوطني

دعا نائب رئيس ​المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى​ الشيخ ​علي الخطيب​ اللبنانيين إلى "التضامن لأجل المحافظة على الكيان اللبناني الذي يتعرض لمخاطر حقيقية، وإلى الابتعاد عن ​سياسة​ التحريض على هذه ​الحكومة​ التي لا يجوز أن نحملها مسؤولية كل ما قامت به الحكومات السابقة".

وخلال الندوة الفكرية التي نظمتها جمعية الإمام الصادق لإحياء تراث ​علماء جبل عامل​ حول "العلامة المقدس الشيخ علي البغدادي في الذكرى السنوية الأولى على رحيله"، اعتبر الخطيب أن "الحس الديني والوطني هما الأساس في عملية أي تغيير ونهوض، وعندما نفتقد إلى الحس الوطني أو الديني، فهذا معناه سوف نذهب إلى الانحراف والمجهول، وهذا ينسحب على كل شيء". ولفت إلى أن ​المقاومة​ انتصرت وحققت إنجازات أدهشت ​العالم​ بسبب حضور الدافع الديني والوطني في كل مفصل من مفاصلها".