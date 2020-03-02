حتي التقى وزير الدولة للعدل الياباني وبحث معه قضية كارلوس غصن

التقى وزير الخارجية والمغتربين ​ناصيف حتي​ وزير ​الدولة​ للعدل الياباني يوشيني هيرويوكي وتم عرض لسبل التعاون بين البلدين. وتطرق البحث الى قضية رجل الاعمال ​كارلوس غصن​.

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