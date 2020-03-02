عاملو شركة BCTC في مرفأ بيروت توقفوا عن العمل

توقف العاملون في شركة Bctc المشغلة لمحطة الحاويات في مرفأ بيروت عن العمل مع اقتراب موعد اجراء مناقصة جديدة لتشغيل محطة الحاويات والتي تقدمت اليها خمس شركات بعروض سيتم فضها في منتصف اذار الحالي، مع العلم ان البنود الواردة في دفتر الشروط الخاص بالمناقصة لا تتناول بشكل واضح مصير العاملين في هذه المحطة.
وطالب العاملون، المسؤولين المعنيين وخصوصا وزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجار بالتدخل للمحافظة على استمرارية عملهم في المحطة بغض النظر عن الطريقة التي ستدار بها المحطة، مؤكدين "ضرورة الاخذ في الاعتبار حقهم في التعويضات وحوادث العمل".
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