مرتضى: تشريع القنب الهندي سيؤمن مليار دولار للدولة

أكد وزير ​الزراعة​ والثقافة ​عباس مرتضى​، أن "المرحلة ​الجديدة​ تتطلب منا تضافر الجهود والتلاقي، فنحن نمر بمرحلة عصيبة تتطلب جهدا كبيرا واستثنائيا، والعمل بكل طاقاتنا وإمكانياتنا بجدية، من أجل مواجهة الأزمات الصحية والاقتصادية والمالية والاجتماعية وهي أزمات متراكمة".

وخلال لقاء حواري في ​بعلبك​، لفت مرتضى الى أن "رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ أطلق من على مرجة ​رأس العين​ في ذكرى تغييب الإمام ​موسى الصدر​ وعدا بتشريع القنب الهندي لأغراض طبية، و​الحكومة​ تبنت هذا المشروع الذي سيؤمن مدخولا كبيرا للدولة ال​لبنان​ية يقدر بحوالي مليار ​دولار​ سنويا، وسوف نتابع هذا المشروع وصولا إلى إقراره من قبل الهيئة العامة لمجلس النواب ليصبح نافذا".

وشرح طريقة استفادة الدولة من القنب الهندي لصنع ​الدواء​، معتبرا أن "هذا المشروع يفيد اللبنانيين عامة والبقاعيين وأهالي بعلبك- ​الهرمل​ بصورة خاصة".

وراى مرتضى أن "هناك تعويلا كبيرا بأن يصبح لبنان دولة نفطية، وهذا الأمر من الحلول الأساسية لإنقاذ لبنان و​الوضع المالي​ والاقتصادي، خصوصا أن بلدنا يغرق تحت عجز كبير، ونحن معنيون جميعا لإنقاذ لبنان من أجل أن نحظى بعيش رغيد ومستقبل أفضل".