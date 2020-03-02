الأسد يستقبل وفداً ليبياً برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الليبي

استقبل ​الرئيس السوري​ ​بشار الأسد​ اليوم وفداً ​ليبيا​ً برئاسة نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ عبد الرحمن الأحيرش، وزير الخارجية والتعاون الدولي عبد الهادي الحويج.

وبحث اللقاء آخر التطورات في ​سوريا​ وليبيا، والمعركة التي يخوضها البلدان ضدّ ​الإرهاب​ والتدخلات الخارجية بكافة أشكالها، وتم التأكيد على أن "ما يحدث في سوريا وليبيا واحد، وأن الحرب ضد الإرهاب ليست معركة البلدين فقط، خاصة وأنها ستحدد مصير المنطقة في مواجهة المشاريع التي تحاول بعض الدول فرضها عليها عبر أدواتها وعلى رأسها نظام الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ الذي باتت سياساته القائمة على استخدام الإرهاب لتحقيق مصالح سياسية هي العامل الأساسي في زعزعة استقرار المنطقة ككل".

كما بحث الجانبان تفعيل التعاون الثنائي في المجالات كافة والذي يشكل إعادة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين أولى خطواته، وإعادة تنشيط العلاقات والروابط التي تجمع الشعبين بما يعود بالنفع المتبادل عليهما ويعزز مقومات صمودهما في مواجهة كل ما يتعرضان له.