الصحة الروسية: إصابة مواطن عائد من إيطاليا بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في روسيا عن إصابة مواطن بفيروس كورونا عائد من إيطاليا ، في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة الإيرانية عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 1051 والوفيات 66 حالة .
هذا واعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أن "خطر فيروس كورونا في دول الاتحاد الأوروبي يتراوح بين معتدل إلى عالٍ".
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