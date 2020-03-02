الصحة الروسية: إصابة مواطن عائد من إيطاليا بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ في ​روسيا​ عن إصابة مواطن ب​فيروس كورونا​ عائد من ​إيطاليا​ ، في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة الإيرانية عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 1051 والوفيات 66 حالة .

هذا واعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أن "خطر فيروس كورونا في دول الاتحاد الأوروبي يتراوح بين معتدل إلى عالٍ".