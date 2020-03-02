الاتحاد الأوروبي يرفع مستوى الخطر الناجم عن كورونا من معتدل إلى مرتفع

أفادت رئيسة ​المفوضية الأوروبية​ أورسولا فان دير لايين بأن "وكالة السيطرة على ​الأمراض​ التابعة للاتحاد الأوروبي رفعت مستوى الخطر الناجم عن ​فيروس كورونا​ المستجد من معتدل إلى مرتفع". ولفتت الى ان "المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها أعلن اليوم أنه تم رفع مستوى الخطر من معتدل إلى مرتفع بالنسبة للأشخاص في ​الاتحاد الأوروبي​. بمعنى آخر، يواصل الفيروس انتشاره".

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